In Iran l’attacco israeliano ha avuto l’effetto di compattare i mezzi d’informazione e rafforzare il loro sostegno al governo. Secondo il quotidiano riformista Shargh questa reazione si registra anche nell’opinione pubblica, consapevole che “questa volta la Repubblica islamica ha negoziato e si è mostrata flessibile per evitare” il conflitto e pronta a “resistere e difendere il patrimonio nazionale”, “rafforzare la solidarietà” e “tenere alto il morale”. Anche per Hammihan, un altro giornale riformista, è il momento di “mettere da parte convinzioni e interessi personali per il bene comune”. Proprio come è successo durante la guerra contro l’Iraq negli anni ottanta, quando “il fronte ha unito etnie, gruppi e correnti intellettuali”, oggi la popolazione “deve collaborare” con le autorità. A differenza del passato, però, oggi non c’è “un fronte militare compatto”, prosegue il quotidiano, secondo cui l’unità nazionale deve quindi essere difesa soprattutto puntando su altri settori, come la cultura, l’istruzione, le istituzioni civili e i mezzi d’informazione.