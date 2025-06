Secondo lo psicologo tedesco Michael Pluess circa una persona su tre è altamente sensibile, ovvero reagisce in modo più intenso agli stimoli, pensa di più a quello vede e che sente ed è maggiormente influenzata dal contesto. Queste persone tendono a sentirsi più stressate e a presentare sintomi di ansia e depressione, scrive Pluess sulla Süddeutsche Zeitung. Ma ci sono anche degli aspetti positivi poco considerati: spesso sono persone creative, empatiche e generose. Sapere di essere ipersensibili può aiutare a conoscere meglio se stessi e a capire come comportarsi: per esempio prendersi delle pause, creare un ambiente con meno sollecitazioni e trovare un luogo tranquillo in cui ritirarsi.◆