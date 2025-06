Il 22 giugno un attentatore suicida affiliato al gruppo Stato islamico (Is) ha fatto irruzione nella chiesa di Mar Elias, a Damasco, sparando e poi facendosi esplodere. Sono morte 25 persone e altre 63 sono state ferite, riferisce il sito siriano Enab Baladi. Non era il primo tentativo, hanno spiegato le autorità siriane, aggiungendo che sono stati sventati altri due attacchi a chiese cristiane e promettendo di proteggere “quel tessuto nazionale che nemici e criminali cercano di lacerare”. Un rapporto dei servizi segreti statunitensi, presentato al congresso di Washington a marzo, avvertiva che l’Is sta reclutando combattenti con l’obiettivo di liberare i miliziani che sono stati imprigionati e tornare a operare in Siria.