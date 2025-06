A maggio in Giappone il prezzo del riso è più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2024, con un aumento del 101,7 per cento. È l’aumento maggiore in più di cinquant’anni, scrive Cbnc.com. A marzo e ad aprile il confronto con l’anno precedente indicava rincari rispettivamente del 92,1 e del 98,4 per cento. La situazione ha spinto il governo di Tokyo a mettere sul mercato le scorte d’emergenza nella speranza di rallentare la crescita dei prezzi. Intanto il riso spinge in alto l’inflazione: a maggio il tasso di crescita dei prezzi al consumo ha raggiunto il 3,7 per cento, il livello più alto dal gennaio del 2023. Nel primo trimestre del 2025, invece, il pil è diminuito dello 0,2 per cento.