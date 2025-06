Il legame emotivo e psicologico con un partner non s’interrompe quando la relazione finisce, ma si dissolve lentamente. È normale pensare al proprio ex, volerci parlare, desiderare un contatto fisico anche molto tempo dopo la rottura, scrive Psychology Today. Secondo uno studio dell’università dell’Illinois, il legame emotivo con un ex avrebbe una durata media di circa quattro anni, che può variare in base a diversi fattori. È importante concedersi tutto il tempo necessario per superare una separazione.