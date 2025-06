Marsupiali Sono stati gli esseri umani a introdurre i dorcopsidi bruni (Dorcopsis muelleri, nella foto) in diverse isole dell’Indonesia quasi 13mila anni fa, suggerisce uno studio pubblicato sul Journal of Archeological Sciences. Questi marsupiali sarebbero stati catturati sulla terraferma di Sahul, il paleocontinente che all’epoca comprendeva l’Australia e la Nuova Guinea, e trasportati a bordo di canoe per essere usati come fonte di cibo, pellicce e ossa con cui realizzare utensili. Gli animali si sarebbero riprodotti sulle isole e avrebbero formato delle colonie, che sarebbero poi scomparse per motivi ancora da chiarire intorno a quattromila anni fa. Si tratterebbe di uno dei più antichi casi di introduzione di specie animali in un altro ambiente di cui si abbia notizia.