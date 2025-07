“Nega tutto, anche la verità. Ma sta già dormendo in una cella del carcere di Soto del Real”. Il 1 luglio il numero tre del Partito socialista spagnolo Santos Cerdán è stato portato in custodia cautelare nel penitenziario di Madrid dopo essere stato accusato di corruzione, associazione per delinquere e traffico d’influenze nel quadro di un’inchiesta su un presunto sistema di corruzione nel ministero dei trasporti. “La novità di questa crisi è che anche tra i sostenitori più vicini al premier Pedro Sánchez si sta diffondendo la sensazione di una lenta agonia e che la legislatura difficilmente arriverà al 2027”, scrive El Diario.