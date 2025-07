Il nuovo sindaco di Manila, Isko Moreno, vuole dichiarare lo stato d’emergenza dopo che le due aziende incaricate della raccolta dei rifiuti in città hanno sospeso le attività a causa dei mancati pagamenti, scrive Rappler. Moreno ha chiesto ai cittadini di evitare di portare i rifiuti per strada, mentre si cerca un nuovo operatore per la raccolta.