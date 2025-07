I prezzi dell’energia hanno subìto una brusca impennata dopo che la forte ondata di caldo in Europa ha fatto crescere l’uso dei condizionatori (ai livelli più alti degli ultimi tra anni) e allo stesso tempo ha messo in difficoltà alcune centrali nucleari in Francia. Come spiega Bloomberg, il riscaldamento delle acque dei fiumi sta bloccando il sistema di raffreddamento delle centrali atomiche. Per il momento l’azienda elettrica francese Edf ha rallentato l’attività degli impianti Golfech 1 e Blayais 1, ma ha avvertito che ci potrebbero essere ulteriori tagli alla produzione. Intanto in Francia hanno registrato il picco massimo degli ultimi tre mesi, come nel Regno Unito. In Germania sono al livello più alto da febbraio.