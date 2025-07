Il 28 giugno il presidente ugandese Yoweri Museveni, 80 anni, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2026. Museveni è al potere dal 1986 e il suo partito ha modificato due volte la costituzione per permettergli di restare presidente. Alle prossime elezioni si ripeterà quindi “lo scontro politico e generazionale con il rivale Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine”, scrive The East African.