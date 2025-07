Più di diecimila persone hanno partecipato al concorso per sedici posti di lavoro al Parco nazionale Shennongja, in Cina. L’unica condizione era una buona salute e la voglia di vivere nella natura. Il lavoro, pagato 500 yuan al giorno (circa 60 euro), consiste nell’aggirarsi per il parco facendo finta di essere uno dei leggendari uomini selvaggi della provincia di Hubei. Per farlo bisogna vestirsi in modo adeguato, aggirarsi per le zone turistiche e non parlare nessuna lingua umana: si può solo urlare “uuuh”, come vuole la leggenda. “Non si può rifiutare un lavoro pagato dove ti chiedono solo di fare il pazzo”, ha detto uno dei partecipanti al concorso.