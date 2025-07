Dopo le uova, anche la carne di manzo registra aumenti preoccupanti negli Stati Uniti. A maggio il macinato di manzo ha raggiunto il suo livello più alto con 5,98 dollari alla libbra (circa 450 grammi), il 16,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2024. Gli stessi aumenti riguardano anche altri tagli più o meno pregiati, scrive il New York Times. I prezzi salgono soprattutto perché il numero di animali disponibili per la produzione di carne è al livello più basso da settant’anni: negli Stati Uniti ci sono 27,9 milioni di bovini, il 13 per cento in meno rispetto al 2019 e, secondo il dipartimento dell’agricoltura, il dato più basso dal 1952. Di contro, la domanda è rimasta stabile. ◆