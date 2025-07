Incendi In diversi paesi del bacino del Mediterraneo sono scoppiati gravi incendi, favoriti dal caldo eccezionale e dalla siccità delle ultime settimane. Sulla costa occidentale della Turchia due persone sono morte e decine di migliaia hanno dovuto lasciare le loro case. In Siria il governo ha chiesto l’aiuto dell’Unione europea per affrontare l’emergenza nella provincia costiera di Latakia. In Grecia migliaia di persone sono fuggite dagli incendi nel sudest di Creta e a Koropi, vicino ad Atene. In Catalogna i roghi hanno distrutto tremila ettari di vegetazione e provocato due vittime. In Francia le fiamme sono arrivate a minacciare la periferia di Marsiglia. ◆ Il più grave incendio dall’inizio dell’anno in California ha distrutto almeno 32mila ettari di vegetazione.