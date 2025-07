Su la Libre Belgique lo chef belga Seppe Nobels condivide alcuni consigli per un barbecue riuscito. Innanzitutto la carbonella non andrebbe distribuita in modo uniforme: è meglio creare zone con diverse intensità di calore, così da poter cuocere insieme alimenti differenti. Invece di avvolgere le verdure nella carta stagnola, è preferibile farle cuocere direttamente nella brace con la buccia e poi spellarle. Se si opta per la marinatura lo chef suggerisce di tamponare bene tutto prima di metterlo sulla griglia. Per evitare rischi per la salute è essenziale aspettare che il carbone sia ben caldo e diventi grigio, e tenere a mente che gli accendifuoco e i combustibili industriali emanano sostanze nocive che possono contaminare gli alimenti. ◆