Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore cinese a Berlino dopo che una nave da guerra di Pechino ( nella foto ) ha preso di mira con un laser un aereo tedesco coinvolto in un’operazione dell’Unione europea per proteggere la navigazione nel mar Rosso. Il velivolo in questione era un aereo da spionaggio chiamato “occhio volante” per le sue capacità di sorveglianza ad ampio raggio sul mare, scrive il Guardian. Non è la prima volta che le forze armate cinesi sono accusate di usare il laser contro le forze occidentali, una mossa che potrebbe accecare temporaneamente i piloti e danneggiare i sistemi elettronici degli aerei.