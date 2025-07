A Vancouver, in Canada, per la prima volta c’è una strada con il nome scritto in dialetto hən̓q̓əmin̓əm̓, un tempo parlato dai musqueam, la popolazione che si insediò su questa parte della costa pacifica molto prima dell’arrivo dei conquistatori bianchi. È šxʷməθkʷəy̓əmasəm street. Per spiegarne la pronuncia l’amministrazione locale ha messo online una registrazione audio.