Psicologia Le persone che includono emoji nei messaggi tendono a essere percepite come più empatiche e amichevoli dai destinatari, suggerisce uno studio pubblicato su Plos One. L’intensità dell’effetto sembra essere indipendente dal tipo di emoji usato.

Salute Una nuova terapia contro le malattie autoimmuni basata su linfociti NK modificati potrebbe rappresentare un’alternativa più economica e con minori effetti collaterali rispetto a quelle basate sulle cellule immunitarie Car-T in fase di sperimentazione. In uno studio pubblicato su Cell questa tecnica ha prodotto miglioramenti significativi in un paziente affetto da sclerosi sistemica grave.