Il contrabbando di minerali tra le regioni dell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) controllate dai ribelli dell’M23 e il Ruanda ha raggiunto “livelli senza precedenti”, sostengono alcuni esperti delle Nazioni Unite in un rapporto reso noto il 2 luglio. Come sottolinea la Reuters, per la prima volta nel documento è chiamata in causa un’azienda ruandese esportatrice di coltan, la Boss mining solutions. Il governo di Kigali avrebbe anche svolto funzioni di comando e di controllo dei ribelli, oltre a fornirgli armi per neutralizzare gli attacchi aerei. Le entrate del commercio illegale di minerali sono state fondamentali per finanziare l’M23.