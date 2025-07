L’attività fisica può rendere più efficace la risposta immunitaria contro il cancro, e il merito sarebbe del microbiota intestinale, suggerisce uno studio pubblicato su Cell. Esperimenti su topi affetti da melanoma hanno dimostrato che l’esercizio stimola la produzione di una molecola, il formiato, che a sua volta potenzia i linfociti T contro i tumori. In assenza di batteri intestinali l’effetto si annulla. Nei pazienti con melanoma avanzato, alti livelli di formiato sono associati a un decorso più favorevole. La ricerca apre nuove prospettive per integrare stili di vita sani nelle terapie oncologiche, ma non è chiaro quanto dura questo effetto e se vale anche per altre malattie.