Marta Elena Feitó Cabrera, ministra del lavoro di Cuba, si è dimessa dopo essere finita al centro di una polemica sulla povertà nell’isola. “Durante una discussione in parlamento, Feitó Cabrera ha detto che a Cuba non esistono ‘mendicanti’ e che le persone che rovistano tra i rifiuti lo fanno per guadagnare ‘soldi facili’”, spiega la Bbc. La dichiarazione è stata molto criticata dai cubani sia in patria sia all’estero e ha suscitato la reazione del presidente Miguel Díaz-Canel. L’isola continua a fare i conti con una grave crisi economica.