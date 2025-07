◆ Molti fiumi si biforcano lungo il loro percorso, e i loro rami finiscono quasi sempre per riunirsi al canale principale. Il Casiquiare, nello stato venezuelano di Amazonas, è una famosa eccezione. Dopo essersi staccato dall’Orinoco in un tratto di densa foresta, scorre verso sud per centinaia di chilometri fino a sfociare nel Rio Negro, un affluente del Rio delle Amazzoni.