Molte persone hanno l’abitudine di ascoltare podcast, audiolibri e messaggi a una velocità aumentata. Secondo un sondaggio condotto in California, lo fa l’89 per cento degli studenti con le lezioni online. Da una parte questo approccio può aiutare a mantenere la concentrazione, scrive The Conversation. Ma quali sono gli svantaggi? Quando si ricevono informazioni orali ci sono tre fasi: la codifica, la memorizzazione e il recupero. Le informazioni vengono immagazzinate in un sistema chiamato memoria di lavoro, che ha una capacità limitata. Se arrivano troppo rapidamente, ci può essere un sovraccarico che peggiora la qualità e la durata dei ricordi. ◆