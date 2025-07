Il 9 luglio il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca i capi di stato di Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania e Senegal. “Il vertice è stato imbarazzante”, scrive Tafi Mhaka, opinionista di Al Jazeera. “L’Africa non è stata presentata come un continente di stati sovrani ma come una distesa di risorse, con leader compiacenti che, per evitare dazi e tagli agli aiuti, si sono esibiti per le telecamere”.