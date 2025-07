Un diplomato del liceo Wanhe di Taichung, a Taiwan, per la cerimonia di consegna dei diplomi ha avuto come regalo dalla sua famiglia un intervento di due ballerine di lap dance. “Considerando le intenzioni dei miei genitori ho deciso di non oppormi”, ha detto il ragazzo, che era visibilmente in imbarazzo. “Altri genitori avevano organizzato vari programmi per la cerimonia, volevo che il nostro fosse più creativo dei loro”, ha detto la madre del neodiplomato.