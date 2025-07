Dall’11 luglio, per quattro notti consecutive, gruppi di estrema destra hanno attaccato i residenti di origine straniera nella città di Torre Pacheco, nel sudest della Spagna. Le violenze, per le quali sono stati effettuati 13 arresti, sono scoppiate dopo l’aggressione subita da un pensionato per la quale sono sospettati dei giovani di origini marocchine. Tra gli arrestati c’è uno dei leader locali della rete europea Deport them now, che promuove l’espulsione di persone di origine straniera e che ha coordinato le azioni dei gruppi estremisti su alcune chat di Telegram. El País scrive che in una di queste chat si parlava di “dare la caccia” a tutti gli abitanti di origine nordafricana di Torre Pacheco e di “far rotolare le loro teste di moro”. A marzo Deport them now aveva collaborato con Vox, il partito di estrema destra spagnolo, all’organizzazione di una manifestazione contro i migranti che si era tenuta a Barcellona. ◆