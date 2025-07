In Sudan s’intensificano le violenze nello stato del Nord Kordofan, scrive il sito Sudan Tribune. Il gruppo in difesa dei diritti umani Emergency lawyers ha accusato i paramilitari delle Forze di supporto rapido, che combattono contro l’esercito sudanese, di aver razziato e dato alle fiamme una serie di villaggi tra il 10 e il 13 luglio, uccidendo trecento persone, tra cui donne e bambini. In questa parte del paese tremila persone hanno dovuto abbandonare le loro case.