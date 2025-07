Zoologia Uno studio condotto in una riserva dello Zimbabwe pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che gli elefanti (nella foto) sono in grado di usare intenzionalmente un’ampia gamma di gesti per ottenere i loro obiettivi, una capacità che finora era stata dimostrata solo nelle scimmie.

Salute Un vaccino contro il virus Nipah in fase di studio si è rivelato in grado di limitare gli effetti dell’infezione negli animali contagiati, indica uno studio uscito su Nature Structural and Molecular Biology. Negli ultimi anni questo virus a rna ha provocato diversi focolai in Asia sudorientale, con tassi di mortalità fino al 75 per cento.