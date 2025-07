Il banksying si verifica quando uno dei due partner non è più innamorato e lascia spegnere lentamente la relazione senza parlarne con l’altro, che spesso non si rende conto di cosa succede. Questa dinamica prende il nome dall’artista britannico Banksy, noto per “scomparire nel nulla dopo aver creato un’opera senza dare spiegazioni”, afferma la psicologa Lara Ferreiro a Clarín. È un atteggiamento tossico perché solo uno dei partner è psicologicamente preparato alla rottura, mentre l’altro resta incapace di elaborare il dolore.