La probabilità di avere un figlio maschio o femmina non è sempre la stessa per ogni gravidanza, ma può essere influenzata da diversi fattori biologici associati alla madre, indica uno studio pubblicato su Science Advances che ha preso in esame 146mila nascite tra il 1956 e il 2015. Per esempio, le donne che hanno la prima gravidanza dopo i 28 anni hanno il 13 per cento di probabilità in più di avere solo figli dello stesso sesso. Inoltre alcune varianti genetiche sembrano associate con una maggiore probabilità di avere figli maschi o femmine.