Mish e Lucy sono due orse brune europee che vivono nel parco naturale di Wildwood, nel Regno Unito. Di recente le due sorelle, che hanno cinque anni e pesano circa due quintali ciascuna, sono scappate dal loro recinto, provocando l’evacuazione di tutta l’area. Le due animali si sono dirette alla scorta di cibo conservata in un casotto rimasto aperto e secondo un guardiano “hanno mangiato il miele che doveva bastare per una settimana”. Dopo lo spuntino, Mish è tornata spontaneamente nel recinto e Lucy è stata attirata con un campanello e altro cibo. Poi è arrivato l’effetto degli zuccheri: “Hanno girovagato di corsa per diverse ore, arrampicandosi sugli alberi e saltando nello stagno”, ha raccontato Mark Habben, direttore delle operazioni zoologiche di Wildwood. “È stato divertentissimo da vedere”. Poi le due orse si sono stancate e hanno dormito.