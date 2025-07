La televisione potrebbe aiutare i cani che passano molto tempo in casa da soli a soffrire di meno la noia e l’ansia da separazione, scrive El País. Uno studio ha analizzato il comportamento di questi animali davanti agli schermi, evidenziando che non ci sono differenze basate sull’età, il sesso o la razza, mentre la personalità può incidere sul contenuto a cui prestano attenzione. Il canale a pagamento statunitense DogTV, che conta circa 400mila abbonati, trasmette programmi dedicati che durano dai tre ai sei minuti, e mostrano campi, palle che rotolano e persone con i loro cani. Tuttavia gli effetti positivi o negativi degli schermi sugli animali non sono stati ancora studiati.◆