Sono più di 1,7 milioni le firme raccolte per la petizione “No alla legge Duplomb”, lanciata in Francia il 10 luglio. I firmatari chiedono l’abolizione della norma, approvata l’8 luglio ma non ancora in vigore, che consente tra l’altro l’uso del pesticida acetamiprid in alcune coltivazioni. Secondo gli estensori della legge, l’intento era evitare una “concorrenza sleale” con i paesi europei dove il pesticida è ancora legale, ma secondo gli oppositori è un’aberrazione scientifica. Per Le Monde l’iniziativa dimostra una “nuova consapevolezza e il desiderio di fare la differenza quando sono in gioco questioni di salute”.