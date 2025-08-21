Rdc Diversamente da quanto previsto dalla tabella di marcia stabilita a fine luglio, il 18 agosto non è stato raggiunto un accordo di pace tra il governo congolese e i ribelli del movimento 23 marzo, che si sono ritirati dai colloqui in corso a Doha, in Qatar. Una settimana prima era già stato violato il cessate il fuoco a Mulamba, nel Sud Kivu. Intanto nelle aree di Beni e Lubero, nel Nord Kivu, tra il 9 e il 16 agosto 52 persone sono state uccise dai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf), una milizia originaria dell’Uganda affiliata al gruppo Stato islamico.