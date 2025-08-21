È da questo interrogativo che la fotografa sudafricana Lee-Ann Olwage è partita per sviluppare Girls girls girls, una serie fotografica giocosa e spensierata in cui ha coinvolto le studenti della Athlone high school, una scuola pubblica situata nell’omonimo sobborgo di Città del Capo, in Sudafrica. L’istituto si trova in un quartiere afflitto dalla violenza delle gang, dall’abuso di droga e dalla povertà, tutti fattori che contribuiscono all’abbandono scolastico. La necessità di trovare un lavoro e contribuire al sostentamento delle proprie famiglie, le gravidanze precoci e la criminalità diffusa sono alcune delle cause che spingono le ragazze a lasciare la scuola.