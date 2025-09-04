Il 31 agosto una giudice federale ha temporaneamente bloccato l’espulsione verso il loro paese di decine di immigrati minorenni guatemaltechi non accompagnati, almeno fino a che i loro casi non saranno stati valutati più approfonditamente. L’ordine della giudice è arrivato mentre i ragazzi si trovavano già sull’aereo pronto al decollo.
