“Dopo aver mandato la guardia nazionale a Wash­ington, l’amministrazione Trump sta pianificando un’operazione contro gli immigrati irregolari a Chicago, la terza città più grande degli Stati Uniti, che dovrebbe svolgersi a settembre”, scrive il New York Times. “Coinvolgerebbe duecento funzionari della sicurezza interna e l’uso di una base navale fuori città”. Il presidente sostiene che la criminalità nella città dell’Illinois, da decenni governata dal Partito democratico, sia fuori controllo, e accusa i politici locali di proteggere gli immigrati senza documenti. Brandon Johnson, il sindaco di Chicago, ha detto che resisterà al provvedimento di Trump e ha ordinato alla polizia locale di non collaborare con le forze federali. A giugno la Casa Bianca aveva ordinato l’intervento dell’esercito a Los Angeles, in California.