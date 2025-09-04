Tra la metà e la fine di agosto la polizia keniana ha ritrovato i resti di almeno 37 cadaveri di persone che si presume appartenessero a una setta religiosa a Kwa Binzaro, un villaggio nell’est del Kenya ( nella foto ), scrive The Standard. Una squadra di agenti sta continuando a cercare altre sepolture nell’area, mentre sono state arrestate undici persone con accuse che vanno dall’omicidio alla complicità in atti di terrorismo. I morti sono stati collegati ai più di quattrocento cadaveri rinvenuti nel 2023 nella vicina foresta di Shakahola, in cui erano stati sepolti i seguaci di un pastore autoproclamato, Paul Mackenzie (attualmente sotto processo), che invitava i fedeli a lasciarsi morire di fame per favorire l’incontro con dio.