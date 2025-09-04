Il 2 settembre è stato reso pubblico il rapporto annuale dell’Agenzia europea per la difesa, basato sui dati forniti dai ministeri della difesa dei paesi dell’Unione europea: il documento rileva che nel 2024 la spesa per la difesa è cresciuta in totale del 19 per cento, raggiungendo un record di 343 miliardi di euro, pari all’1,9 per cento del pil . Se in molti paesi dell’Unione la crescita è stata del 10 per cento, Portogallo e Irlanda sono stati gli unici due stati membri a non aver seguito il trend, sottolinea Público, avendo registrato invece un leggero calo rispetto all’anno precedente.