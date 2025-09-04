Il 22 per cento degli europei tra i 15 e i 16 anni usa regolarmente la sigaretta elettronica, scrive El País. Sebbene svapare non sembri molto dannoso, non protegge dalla nicotina che, oltre a creare dipendenza, può avere effetti negativi sullo sviluppo del cervello. Un’analisi che si è concentrata sulle persone sotto ai 25 anni, ha evidenziato che chi svapa ha una probabilità fino a tre volte superiore di cominciare a fumare sigarette. Tuttavia, secondo alcuni esperti, per confermare questa correlazione sono necessari altri studi.