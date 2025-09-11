Uno studio sui dati sanitari di 56,5 milioni di statunitensi, pubblicato su Science, ha rivelato che l’esposizione prolungata alle polveri sottili pm 2,5 può aumentare il rischio di sviluppare la demenza a corpi di Lewy nelle persone geneticamente predisposte. I ricercatori hanno riscontrato maggiori tassi di ospedalizzazione tra i pazienti con questa forma di demenza residenti nelle aree con livelli più elevati di pm 2,5 . Test di laboratorio sui topi hanno mostrato che il particolato favorisce l’accumulo cerebrale di alfa-sinucleina, la proteina caratteristica di questa patologia neurodegenerativa cronica sempre più diffusa.