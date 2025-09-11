◆ Il fiume Rokan, sull’isola indonesiana di Sumatra, nasce sui monti Barisan e scorre verso nordest per centinaia di chilometri fino allo stretto di Malacca. Vicino alla foce, i motivi simili a pennellate sono il risultato dell’interazione tra la corrente e le maree.

Le particelle sospese, come il limo e la sabbia, danno all’acqua un colore marrone chiaro. I principali fattori che determinano la distribuzione dei sedimenti nell’estuario sono le onde e le maree. In questa zona le maree hanno un’escursione molto ampia, che arriva in media a cinque metri durante il plenilunio, provocando forti correnti capaci di sollevare e trasportare le particelle.

La zona è nota anche per un fenomeno chiamato mascheretto, in cui la marea spinge controcorrente l’acqua del mare nell’estuario, disturbando il letto del fiume e trasportando i sedimenti a monte.

In questa immagine, realizzata dal satellite Landsat 8, l’acqua carica di sedimenti scorre verso il mare intorno all’isola di Halang. Poiché era il giorno dopo la Luna piena, è probabile che la zona fosse interessata da intense correnti di marea.

Con il tempo l’azione delle maree può modificare la forma delle coste. Usando le immagini satellitari è stato dimostrato che un rapido accumulo di sedimenti sul versante settentrionale dell’isola ha provocato l’avanzamento della costa.–Nasa

