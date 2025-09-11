“L’8 settembre la corte suprema degli Stati Uniti ha allentato le restrizioni sulle retate contro gli immigrati a Los Angeles, che un giudice aveva imposto dopo aver riscontrato che le autorità federali stavano probabilmente usando tattiche illegali di profilazione razziale”, scrive il Wall Street Journal. Lo stesso giorno a Chicago, la terza città più grande del paese, gli agenti dell’Ice, l’agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione, hanno avviato una campagna di espulsioni “mirata ai migranti senza documenti accusati di traffico di droga e di altri crimini”, scrive la Reuters. Il 4 settembre più di quattrocento persone, in gran parte sudcoreani, erano stati arrestati in una fabbrica della Hyundai in Georgia. Washington e Seoul hanno raggiunto un accordo per il loro rimpatrio.