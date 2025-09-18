Alla scoperta del Giappone più autentico. L’autore racconta vent’anni di vita e cucina a Tokyo, tra izakaya, umami, mercati, yakitori e soba.
La vita di ragazze madri unite dall’esclusione sociale che riescono a creare con le loro forze una comunità alternativa e solidale.
Padova, 1967. Quando Carla lascia il paese per lavorare in città come segretaria in una fabbrica di bottoni, ha poco più di vent’anni ma le idee molto confuse su cosa si deve fare con i maschi e con il proprio corpo.
Il cibo può influenzare la mente? Come la dieta può cambiare la produzione di neurotrasmettitori, la risposta infiammatoria e la comunicazione tra intestino e cervello.
Un romanzo che esplora i temi della ribellione, della resistenza e della complessità della ricostruzione di un paese dopo una dittatura.
