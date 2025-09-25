Filippine La Corte penale internazionale (Cpi) ha incriminato l’ex presidente Rodrigo Duterte per crimini contro l’umanità commessi durante le “campagne antidroga” in vigore quand’era sindaco di Davao e poi quando è diventato capo dello stato. Duterte da marzo è in carcere all’Aja dopo essere stato arrestato a Manila ed estradato su richiesta della Cpi.
