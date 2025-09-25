Russia Un tribunale di Mosca ha condannato in contumacia cinque attiviste del gruppo Pussy Riot (nella foto a Barcellona il 23 settembre 2025) a pene detentive tra gli otto e i tredici anni. L’accusa riguarda un video e un concerto durante i quali hanno denunciato la distruzione della città ucraina di Mariupol da parte della Russia.