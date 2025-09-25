Russia Un tribunale di Mosca ha condannato in contumacia cinque attiviste del gruppo Pussy Riot (nella foto a Barcellona il 23 settembre 2025) a pene detentive tra gli otto e i tredici anni. L’accusa riguarda un video e un concerto durante i quali hanno denunciato la distruzione della città ucraina di Mariupol da parte della Russia.
Turchia Il Partito popolare repubblicano (Chp), principale formazione politica d’opposizione, ha confermato come presidente il suo leader Özgür Özel durante le elezioni che si sono tenute il 21 settembre in un congresso straordinario.
