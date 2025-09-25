La società contemporanea, caratterizzata dal consumismo e dalla ricerca del piacere , favorisce le dipendenze comportamentali come l’azzardopatia, scrive la piscologa argentina Diana Litvinoff su Pagina 12. Il gioco d’azzardo, che promette denaro facile per soddisfare i propri bisogni, ha effetti drammatici su chi lo pratica e oggi è accessibile a tutti: basta un telefono per poter scommettere su qualsiasi cosa. A rafforzare questa dinamica contribuiscono i social media che, oltre a promuovere il gioco d’azzardo, diffondono modelli di vita irrealistici.