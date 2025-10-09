Infrastrutture La Cina ha stretto un accordo da 1,4 miliardi di dollari con lo Zambia e la Tanzania per rinnovare la linea ferroviaria Tazara, che collega la regione mineraria dello Zambia, dove si estrae soprattutto rame, con Dar es Salaam.

Ciad Il governo ha revocato il 6 ottobre gli accordi con la African Parks (Ap), la discussa organizzazione sudafricana che gestisce parchi naturali in tutta l’Africa, perché nelle riserve di Ennedi e Zakouma ha registrato un aumento del bracconaggio, mancanza di investimenti e difficoltà di collaborazione.