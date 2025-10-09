In un’intervista a Die Zeit la sessuologa Dania Schiftan dice che spesso il lavoro influenza negativamente la vita sessuale delle persone perché è impegnativo, prosciuga molte energie e ormai si svolge spesso in spazi casalinghi, quindi le coppie devono fare uno sforzo ulteriore per separare lavoro e vita privata. Leggere email e messaggi a casa occupa un ambito che potrebbe essere riservato al desiderio. Schiftan suggerisce di programmare appuntamenti anche di dieci minuti per mantenere la vicinanza e l’intimità.