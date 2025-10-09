In un ospedale di Calais, in Francia, il cavallo Peyo è usato nelle terapie palliative per accompagnare malati terminali. Amandine, madre di due figli, si prepara alla fine aiutata dal legame con questo animale.
Hermes e Betta sono scambisti: conciliano una quotidianità fatta di casa e lavoro con incontri, feste e rapporti sessuali con estranei. Il regista Mauro Russo Rouge ha documentato i loro giorni, e le loro notti.
Dopo quattro giorni di navigazione, all’alba del 26 febbraio 2023 a 150 metri dalla costa di Cutro si arena un’imbarcazione. Dei duecento passeggeri, 94 muoiono e venti risultano dispersi. Un documentario di Mimmo Calopresti, per la Giornata dell’accoglienza.
La recrudescenza degli attacchi russi ha fatto tornare la popolazione ucraina agli inizi dell’invasione. In quel periodo i registi slovacchi Pekarčík e Ostrochovský filmarono la vita nelle stazioni della metro di Charkiv, usate come rifugio.
Da bambino, in Francia, Jérôme Clément-Wilz subì abusi sessuali da parte di un prete. Diventato adulto e regista, ha documentato in prima persona il lungo processo contro il suo aggressore, in un lavoro diaristico insieme personale e politico.
