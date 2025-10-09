Una raccolta di fotografie realizzate da Tugnoli in Afghanistan tra il 2019 e il 2023. Più che un reportage tradizionale, il libro è una riflessione sul guardare.
Da “Abbandono del tetto coniugale” a “Zoombombing”, un dizionario tecnico che raccoglie 2.417 lemmi, con l’obiettivo di rappresentare le questioni di genere nella loro interezza.
Con profondità e ironia il libro invita a sottrarsi al culto della visibilità, alla corsa verso il successo, alla retorica dell’autorealizzazione.
Intrighi, colpi bassi, spionaggio di laboratorio: la ricostruzione di una grande scoperta e della congiura scientifica che negò a Giovanni Battista Grassi il premio Nobel per la medicina del 1902.
Un romanzo corale strutturato in otto brevi racconti che s’intrecciano a formare un’unica storia.
