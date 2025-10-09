Lorenzo Tugnoli
It can never be the same
GOST Books, 116 pagine, 55 euro

Una raccolta di fotografie realizzate da Tugnoli in Afghanistan tra il 2019 e il 2023. Più che un reportage tradizionale, il libro è una riflessione sul guardare.

Marzia Camarda
Dizionario di genere
Settenove, 720 pagine, 45 euro

Da “Abbandono del tetto coniugale” a “Zoombombing”, un dizionario tecnico che raccoglie 2.417 lemmi, con l’obiettivo di rappresentare le questioni di genere nella loro interezza.

Filippo La Porta
Elogio della vita ordinaria
Il Saggiatore, 208 pagine, 18 euro

Con profondità e ironia il libro invita a sottrarsi al culto della visibilità, alla corsa verso il successo, alla retorica dell’autorealizzazione.

Paolo Mazzarello
Malaria
Neri Pozza, 304 pagine, 20 euro

Intrighi, colpi bassi, spionaggio di laboratorio: la ricostruzione di una grande scoperta e della congiura scientifica che negò a Giovanni Battista Grassi il premio Nobel per la medicina del 1902.

Véronique Ovaldé
Vite imperfette
Edizioni Clichy, 160 pagine, 19,50 euro

Un romanzo corale strutturato in otto brevi racconti che s’intrecciano a formare un’unica storia.

